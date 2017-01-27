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Задолженность одесситов перед КП «ТГО» превышает 370 миллионов гривен
11:03 / 15.06.2017
ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Задолженность населения перед КП «Теплоснабжение города Одессы» на сегодняшний день превышает 370 миллионов гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, по состоянию на начало этой недели задолженность потребителей всех категорий перед КП «ТГО» составляет 403,6 млн. грн., в том числе населения — 371,6 млн. грн.
При этом задолженность КП «ТГО» за использованные энергоресурсы составляет: за природный газ ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» — 511,6 млн. грн.; за транспортировку природного газа ПАО «Одессагаз» — 7,2 млн. грн.; за транспортировку природного газа ПАО «Укртрансгаз» — 0,7 млн. грн.; за покупную теплоэнергию от ОТЭЦ — 576,9 млн. грн.; за электроэнергию — 124,2 млн. грн.; за водопотребление — 1,3 млн. грн.
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