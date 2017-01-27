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Завершены гидравлические испытания систем отопления в тысяче жилых домов Одессы
10:43 / 15.06.2017
ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 14 июня в рамках подготовки к отопительному сезону завершены гидравлические испытания систем централизованного отопления в 1 тыс. 64-х жилых домах Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, до начала отопительного сезона 2017-2018 гг. планируется подготовить и сдать по актам теплоснабжающей организации системы центрального отопления 2 тыс. 892 жилых домов коммунальной собственности. Работы были начаты сразу после завершения отопительного сезона — 1 апреля, и по состоянию на 14 июня завершены испытания в 1 тыс. 64-х домах. Завершить гидравлические испытания в полном объёме планируется до 1 сентября.
После проведения гидравлических испытаний специалисты КП «Теплоснабжение города Одессы» и «ЖКС» устраняют выявленные неполадки в системах теплоснабжения. Также регулярно проводится инспектирование выполнения работ по ремонту теплотрасс, на которых были выявлены неполадки (течи) в результате гидравлических испытаний.
На сегодняшний день по утвержденному графику завершено проведение І этапа (весенних) гидравлических опрессовок тепловых сетей от ОТЭЦ и всех районных и квартальных котельных. Персонал КП «ТГО» ведет дефектацию (уточнение места, объема повреждений) и восстановительный ремонт теплосетей.
Всего с начала года заменены 3 тыс. 316,5 погонных метров труб, в т. ч. 640,5 — за истекшую неделю.
Из 140 котельных, находящихся на балансе КП «ТГО», уже подготовлены к работе в зимний период 35 котельных.
Произведены эколого-теплотехнические испытания 17-ти котлоагрегатов из 19-ти запланированных в этом году.
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