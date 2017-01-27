В четверг, 15 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:56 / 14.06.2017

ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 15 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 14 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном, Черноморском и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Овидиопольская 15—19; 1-я — 3-я и 4-я — 6-я улица; 1-й, 2-й, переулок 6-й улицы; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Орлова, 12а, 7—11; 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—3; ул. Овидиопольская, 36—38; ул. Танкистов; ул. Дачная, 6—10; пер. Дачный, 4—8, 3; ул. Ядова, 61 б, 63; ул. Грушевского, 50 а, 52, 52 а, 63, 63а; Теплосети; Насосная; ул. Тепличная, Шкодова гора, 18; пос. Черноморка, с. Мизикевича: Арцизская, Балтская, Гармана, Ивановская, Измаильская, Камышовая, Кодымская, Кр. Партизан, Килийская, Крутоярская, Лиманская, Л. Чайкиной, Любашевская, Люстдорфская дор., Макарова, 2—76, 9—27, Мастерская, Набережная, Надежды, Независимости, Новосельская, Огородная, Овидиопольская, Подвойского, Подъездная, Пионерский пер., Ремонтный пер, Родниковая, Санаторная, Славянская, Согласия, Северный пер., пр-т Свободы 1—59, 2—26, 36-б, 40—44, Татарбунарская, Тихая, Уютная, Червонохуторская, Ширяевская, Ясногорская, с/о «Зелёная балка», с/о «Зелёная горка», с/о «Золотая Нива» и в ряде соседних предприятий.