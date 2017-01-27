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В ряде домов Одессы и пригорода завтра, 15 июня, отключат воду
17:37 / 14.06.2017
ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 15 июня, будет отсутствовать водоснабжение в ряде домов Одессы и пригорода, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению водопровода на ул. Промышленной, завтра, 15 июня, с 09:00 до 16:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Химическая, Промышленная, Пестеля, Парковая, Николая Боровского, Братьев Поджио, Деревообделочная, Новомосковская дорога, станция Усатово, Бугаевская, Михаила Грушевского, пос. Сахарный, мкр. Застава-1.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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