ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




В ряде домов Одессы и пригорода завтра, 15 июня, отключат воду
17:37 / 14.06.2017

ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 15 июня, будет отсутствовать водоснабжение в ряде домов Одессы и пригорода, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению водопровода на ул. Промышленной, завтра, 15 июня, с 09:00 до 16:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Химическая, Промышленная, Пестеля, Парковая, Николая Боровского, Братьев Поджио, Деревообделочная, Новомосковская дорога, станция Усатово, Бугаевская, Михаила Грушевского, пос. Сахарный, мкр. Застава-1.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:56 14.06.2017
В четверг, 15 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:26 14.06.2017
«Только 3% одесских таксистов работают в легальном режиме», — депутат горсовета
17:19 14.06.2017
Мэрская фракция горсовета требует от Минюста передать городу функции регистрации браков
16:51 14.06.2017
Одесские гандболисты завоевали золотые награды на Europian masters handball championship-2017
16:17 14.06.2017
Кулиндоровскому комбинату хлебопродуктов сохранены льготы по оплате аренды


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.834