Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство В ряде домов Одессы и пригорода завтра, 15 июня, отключат воду 17:37 / 14.06.2017 ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 15 июня, будет отсутствовать водоснабжение в ряде домов Одессы и пригорода, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал». По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению водопровода на ул. Промышленной, завтра, 15 июня, с 09:00 до 16:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Химическая, Промышленная, Пестеля, Парковая, Николая Боровского, Братьев Поджио, Деревообделочная, Новомосковская дорога, станция Усатово, Бугаевская, Михаила Грушевского, пос. Сахарный, мкр. Застава-1. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати