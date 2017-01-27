В среду, 14 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:53 / 13.06.2017

ОДЕССА, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 14 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 13 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Самолетная, 12—18; ул. Овидиопольская 21—23; ул. Прирельсовая, 3—19, 6—38; ул. Нищинского, 22, 28, 38; ул. Балковская, 57; ул. Дюковская 14; Фонтанская дорога, 74; ДОЦ «Юный судоремонтник»; ул. Бочарова, 15, 17, 19, 13; ул. Затонского, 18; пос. Усатово: ЧП «Фесенко», ПП «Колос», ФЛП «Лапшинский», ул. Тепличная, Шкодова гора, 18.

С 09:00 до 20:00 света не будет по адресам: ул. Мечникова, 106—108; ул. Б.Хмельницкого, 1, 1/3; ул. Ватутина 21.

С 9:00 до 16:00 — ул. Столбовая, 15 г, 17 а, 20-26; ул. Овидиопольская, 2—16, 1—13; ул. Боженко, 1—29, 6—42; ул. Самолетная 20, 22; ул. Брестская, 3—31, 47, 53; ул. Бирюкова, 5, 20, 21; ул. Ульяновская 1—19, 2—18; ул. Луговая, 1—63, 2—54; ул. О. Вишни, 1—17, 2—30 а; ул. Танкистов, 25—79, 6—14, 54—62; ул. Выездная, 3—11, 14, 14 а; ул. Суперфосфатная; ул. Кустанайская, 1—5, 4—28; ул. Заднепровского, 4—32, 3—27; ул. Авиаторская, 2—16; Дальницкое шоссе, 1; ул. Сенная, 1—15; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Днестровская, 2 Б, 2—16, 1—17.