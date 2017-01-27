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14 единиц техники «Инфоксводоканала» работали на устранении течи на Днепродороге
13:23 / 13.06.2017

ОДЕССА, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 14 единиц техники «Инфоксводоканала» были привлечены к работам на Днепропетровской дороге по устранению течи водопровода, которую удалось ликвидировать сегодня к 6 часам утра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, сегодня по состоянию на 5 часов утра на ул. Днепропетровская дорога, 80, завершены раскопки, выявлено и локализовано место прорыва в водоводе диаметром 1200 мм. Уже к 06:00 водоснабжение было восстановлено. Однако с целью недопущения повторных аварийных ситуаций давление подачи воды увеличивается постепенно. Также значительное время требуется для наполнения системы водой. Восстановление давления воды в самых верхних точках домов планируется до 17:00.

«Следует отметить, что водоканал впервые столкнулся с ремонтными работами такой степени сложности. Глубина залегания сетей составила не менее 7 м. Кроме этого, из-за насыпного грунта место утечки оказалось на расстоянии около 7 метров от места первоначальной раскопки и течи снаружи. Эти осложняющие обстоятельства привели к значительному увеличению времени производства работ. В итоге, чтобы добраться к месту повреждения пришлось разработать котлован размерами 10 метров в длину, шириной и глубиной 7 метров, вывезти более 500 кубических метров грунта. На такой глубине проводить земляные работы удалось только благодаря использованию экскаватора JCB последнего поколения, который недавно приобрел филиал «Инфоксводоканал».

В процессе аварийно-восстановительных работ было задействовано 14 единиц техники и 20 сотрудников аварийной службы. Был организован подвоз воды потребителям 6 автоцистернами», — добавили в пресс-службе.

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Артём Филипенко
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