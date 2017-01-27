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Во вторник, 13 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:48 / 12.06.2017
ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 13 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 12 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Самолетная, 2—10, 1—11; ул. Овидиопольская, 27—29; ул. Рощевая, 1—23, 2—18; ул. Житомирская, 42—46; ул. Тираспольская, 7—23, 12—24; пер. Овидиопольский; 1-я — 3-я Улица; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Орлова, 12 а, 7—11; ул. 1—я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—3; ул. Овидиопольская, 36—38; ул. Танкистов; ул. Лузановская, 65, 67; ул. 1-я Сортировочная, 42; ул. Красная, 5—9, 11; ул. Сортировочная, 42а.
С 09:00 до 20:00 света не будет по адресам: ул. Еврейская, 49—57, 44—58; ул. Кузнечная 39—59, 44—54; ул. Троицкая, 45—51, 52—62; ул. Преображенская 50—62, 33—37; пер. Нечипуренко, 6—14, 5—15; ул. Новосельского, 84—110, 87—101; Александровский пр-т, 18, 22; ул. Тираспольская, 1—5, 6—14, 22; ул. Нежинская, 72; ул. Л. Толтого, 11; ул. Спиридоновская, 13—17.
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