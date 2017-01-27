Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство В части жилмассива Таирова завтра, 13 июня, отключат воду 16:07 / 12.06.2017 ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 13 июня, в части жилмассива Таирова будет прекращена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 12 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал». По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ул. Академика Глушко, завтра, 13 июня, с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям по следующим адресам: ул. Академика Королева, 72—94; ул. Академика Глушко, 13—25; ул. Ильфа и Петрова, 21—39; ул. Академика Вильямса, 64—76Б. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати