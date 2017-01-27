В понедельник, 12 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

14:08 / 10.06.2017

ОДЕССА, 10 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 12 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 10 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Овидиопольская, 15—19; 4-я, 5-я, 6-я, улица; 1-й, 2-й, переулок 6-й улицы; 1-й, 2-й пер. Амундсена.