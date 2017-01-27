В субботу, 10 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:44 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу, 10 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 9 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Заболотного, 28, 30, 32, 34, 36, 38 (а, б, в, г), 40, 42, 44, 50, 52, 29, 31, 33/1, 33/2; Днепропетровская дор., 98, 100, 84, 84/1, 84/2, 86; ул. Кап. Кузнецова, 108, 110; ул. 40 лет обороны Одессы, 2, 4, 8; ул. Марсельская, 22, 24, 26, 28, 30; ул. Десантная, 1а; ул. Крымская, 37, 54, 56, 58, 72, 74, 80, 82, 84, 67, 69, 71; ул. Керченская, 188.