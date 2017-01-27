В пятницу, 9 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:51 / 08.06.2017

ОДЕССА, 08 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 9 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 8 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном, Черноморском и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Самолетная, 12—18; ул. Овидиопольская, 21—23, 36—38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—19, 6—38; ул. Б. Арнаутская, 34—44, 57; ул. Базарная, 43—45, 64—70; ул. Ришельевская, 43—55, 44—64; ул. Пушкинская, 42—58, 59; ул. Успенская, 63—75; ул. Разумовская, 18—26, 13—27; ул. Серова, 39—49, 42—48; ул. Средняя, 1, 2; ул. Тираспольская 2—10, 1—3; ул. Орлова, 12 а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Танкистов; ул. Варненская, 21, 2, 3, 4; ул. Героев Крут (Терешковой), 6, 8, 8Б; ул. Китобойная, 10—100; Люстдорфская дор., 95—119; ул. Десантная, 4, 6; ул. Крымская, 62, 64, 66, 70; ул. Заболотного, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 43а; Днепропетровская дор., 92, 94а, б, 96; ул. Бойлерная, 22, 49, 23; Черноморка: ул. Тельмана, 2—34, ул. Первая, Вторая, Третья, Четвертая, Пятая, Седьмая 1, 3; ТК «Черное море», магазин «Мария», Стадион.