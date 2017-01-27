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В четверг, 8 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:52 / 07.06.2017
ОДЕССА, 07 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 8 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 6 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Южном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Самолетная, 2—10, 1—11; ул. Овидиопольская, 27—29; ул. Рощевая, 1—23, 2—18; ул. Житомирская, 42—46; ул. Тираспольская, 7—23, 12—24; пер. Овидиопольский; ул. Балковская, 14—32а; 3-й Западный пер., 8—12; 4-й Западный пер., 11—17; ул. Колонтаевская 65—71, 44—56; ул. Варненская, 16, 16/2, 3, 4, 19, 19/2, 20; ул. Инглези (25-й Чапаевской дивизии), 2/1, 2/2; Люстдорфская дор., 54, 54А.
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