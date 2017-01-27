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В ряде домов Одессы завтра, 7 июня, отключат газ
17:47 / 06.06.2017

ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 7 июня, в связи с работами на распределительном газопроводе ряд потребителей Одессы будет отключен от газоснабжения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: Овидиопольская дорога, 3/67, завтра, 7 июня с 9:30 до 17:00 будут отключены от газоснабжения многоэтажные дома по следующим адресам: Овидиопольская дорога 3/1, 3/1а, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/9а, 3/11, 3/18, 3/52, 3/60, 3/62, 3/62, 3/65, 3/67, 3/68, 3/69, 3/70, 3/71, а также ЧАО «Селена» (Овидиопольская дорога 3/16) и Корпус молекулярной биологии (Овидиопольская дорога, 3/10).

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