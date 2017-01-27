В среду, 7 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:40 / 06.06.2017

ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 7 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 6 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: 1-я — 3-я Улица; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Орлова 12а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—3; ул. Овидиопольская, 36—38; ул. Танкистов; ул. Средняя 21—35, 10, 20, 22; 1-й Разумовский пер.; ул. ОвидиопольскаяЮ 15—19; 4-я — 6-я Улица; 1-й, 2-й, переулок 6-й улицы; ул. Серова, 39—49, 42—48; ул. Средняя, 1, 2; ул. Героев Крут (Терешковой), 2, 2/2—5, 4; ул. Филатова, 3/2; Люстдорфская дор., 50, 52, 54Б, 88; ул. Варненская, 3, 5 (2, 3); Ощадбанк, Суд Киевского района, Стоматологическая поликлиника.