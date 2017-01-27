Во вторник, 6 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

14:21 / 03.06.2017

ОДЕССА, 03 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 6 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 3 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном, Черноморском и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Самолетная, 12—18; ул. Овидиопольская, 21—23; ул. Прирельсовая, 3—19, 6—38; ул. Разумовская, 18—26, 13—27; ул. Филатова, 23а, 25, 27; ул. Космонавтов, 14, 18; Крытый каток «Льдинка»; 3-й пер. Амундсена, 22—32; ул. Известковая, 52, 54 а, б; ул. Ат. Головатого, 26—28, 33—45, 20—32, 19; Херсонский пер.; с. Лиманка, х. Ульяновка, ж/м «Ч. Хутор», с/о «Виноградарь», с/к «Есения», с/к «9 массив», с/к «Хуторок», ж/м «Дружный», Бр. Стыцковских, Березовая, пер. Безымянный, Веселая, Вторая, Виноградная, Григорьева, Дорожная, пер. Елочный, Институтская, Н. Троицкого, 3/1—3/11, 7, Каштановая, Коллекционная, Кленовая, Килийская, Лабораторная, Малиновая, Маячная, Мира, Новоселов, Новоукраинская, Новороссийская, Овидиопольская, Отрадная, Парниковая, Патриотическая, Первомайская, Первая, Побратимов, Полевая, 1—17а, 12—34, Приморская, Пограничная, Рыночная, Садовая, Светлая, Северная, Седьмая, пр-т Свободы, 1—1/6, Согласия, Торговая, Тельмана, 2—34, 1/1—1/21, 26/12, Тепличная, пер. Технический, Третья, Хуторская, Четвертая, пер. Червоный, ж/м «Дружный», ООО «Дайберг», массив №11; Крематорий, Таировское кладбище, и на ряде соседних предприятий.

С 10:00 до 17:00 — пер. Вице-Адмирала Жукова, 2, 4.