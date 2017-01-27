В пятницу, 2 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:43 / 01.06.2017

ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 2 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 1 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Овидиопольская, 15—19; 4-я — 6-я улица; 1-й, 2-й, пер. 6-й улицы; Приморский бул., 2—14, 1—13; Воронцовский пер., 3—13, 2—10; Екатерининская пл. 4; ул. Ю. Олеши, 10; ул. Канатная, 8—18, 13/1, 11—21; Военный спуск, 6—18, 1—3; пер. Чайковского, 16; ул. Екатерининская, 2; ул. Карантинная, 2—8, 1—5 а; ул. Греческая, 1, 2; ул. Бунина, 2.