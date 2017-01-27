Одесская область остаётся одной из наименее обеспеченных питьевой водой в Украине

16:43 / 01.06.2017

ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области по-прежнему остаются не решёнными вопросы водоснабжения и водоотведения, а область остаётся одной из наименее обеспеченных питьевой водой, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергоэффективности ОГА Владимир Левицкий заявил сегодня, 1 июня, на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он напомнил, что в Одесской области построено 4 водопровода, которые наполняются из поверхностных источников: Одесский водопровод — из реки Днестр, Килийский и Вилковский — из реки Дунай, Болградский — из озера Ялпуг, а все остальные населённые пункты пользуются водой из подземных источников. В частности, артезианских скважин на территории региона 3 тыс. единиц.

В. Левицкий добавил, что до сих пор 115 населённых пунктов пользуются привозной питьевой водой, а это, помимо высоких тарифов, несёт в себе ещё и угрозу инфицирования. Между тем, очистные сооружения в Хлебодарском, построенные ещё в 80-х г.г. ХХ века, так и не были приняты в эксплуатацию. На сегодняшний день они уничтожены, а сточные воды сбрасываются в накопительный ставок.

В 2004 году была разработана проектно-сметная документация общей стоимостью 3 млн. 558,749 тыс. грн. для строительства напорного канализационного коллектора до Усатово. В 2005-2009 г.г. из облбюджета было выделено и освоено 898,016 тыс. грн. Однако до сих пор работы не завершены.