В четверг, 1 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:42 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 1 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 31 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Самолетная, 12—18, 20, 22; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13, 21—23; ул. Прирельсовая, 3—19, 6—38, 21—31, 40—44; 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; Девятая ул.; Десятая ул.

С 06:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Заболотного, 54, 54 (1, 2), 56, 56 (1, 2, 3, 4), 56Б, 57, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 60, 62, 64, 66, 67, 67/1, 67/2; Днепропетровская дор., 93, 93а, 83/2, 83/3, 109, 109 (1,2,3), 111, 113, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 126/1, 127, 129, 131, 133, 134; ул. Марсельская, 32, 34, 36, 44, 35; ул. Сахарова, 28, 36, 38, 40/1, 42, 46, 48; ул. Высоцкого, 2-22, 22а, 1-11, 23; ул. Бочарова, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 52, 65, 69, 71, 71/1, 71/2, 57а, б, в, 61 а, б, в, 44а, 46, 54 а, б, в, г, д; пр-т Добровольского, 100, 102, 104, 112, 112/1, 114, 126, 126/1, 128, 128а, 130, 130 (2, 3, 4, 5), 131, 133, 135, 137, 148, 150, 152, 154, 156; ул. Махачкалинская, 1—7, 7а, 9, 11; Котельная «Северная-2», Детская поликлиника, Промрынок, Рынок «Початок», Рынок «Северный», СШ №92 и №73, д/сад №268 и №295, «Семья», «Аврора», «Зеленый мыс», СУ-463, Ледовый каток «Умка».