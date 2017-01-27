В среду, 31 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:54 / 30.05.2017

ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 31 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 30 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: 1-я — 3-я Улицы; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Орлова, 12а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая 2—4, 1—3; ул. Овидиопольская, 36—38; ул. Танкистов; ул. Старопортофранковская, 18, 18а; ул. Нищинского, 22, 28, 38; ул. Балковская, 57; ул. Дюковская, 14; ул. Самолетная, 2—10, 1—11; ул. Овидиопольская, 27—29; ул. Рощевая, 1—23, 2—18; ул. Житомирская, 42—46; ул. Тираспольская, 7—23, 12—24; пер. Овидиопольский; пос. Черноморка, с. Мизикевича — ул. Арцизская, Балтская, Гармана, Ивановская, Измаильская, Камышовая, Кодымская, В. Ивасюка (Кр. партизан), Килийская, Крутоярская, Лиманская, Л. Чайкиной, Любашевская, Люстдорфская дор., Макарова, 2—76, 9—27, Мастерская, Набережная, Надежды, Независимости, Новосельская, Огородная, Овидиопольская, Подвойского, Подъездная, Пионерский пер., Ремонтный пер, Родниковая, Санаторная, Славянская, Согласия, Северный пер.; пр. Свободы 1—59, 2—26, 36Б, 40—44, Татарбунарская, Тихая, Уютная, Ч.Хуторская, Ширяевская, Ясногорская, с/о «Зелёная балка», с/о «Зелёная горка», с/о «Золотая Нива» и на соседних предприятиях.

С 09:00 до 23:00 света не будет по адресам: ул. Разумовская, 29, 31; 2-й Разумовский пер., 2.