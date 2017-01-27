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Бювет в Прохоровском сквере закрыт на ремонт до 12 июня
12:34 / 30.05.2017

ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с необходимостью ремонта оборудования бювет в Прохоровском сквере закрыт на ремонт до 12 июня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи c выходом из строя скважинного насоса на бюветном комплексе, который расположен в Прохоровском сквере, данный бюветный комплекс не будет работать до 12 июня.

Администрация КП «Сервисный центр» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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Артём Филипенко
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