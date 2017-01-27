|
русская версия | english version
|
|
Во вторник, 30 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:53 / 29.05.2017
ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 30 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 29 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Мельницкая, 32 Б; ул. Овидиопольская, 15—19; 4-я, 5-я, 6-я улица; 1-й, 2-й, переулок 6-й улицы; ул. Ильфа и Петрова, 27, 27/а, б, в, 31; ул. Бочарова, 30, 32, 34, 36; пр-т Добровольского, 116.
С 10:00 до 20:00 света не будет по адресам: ул. Бугаевская, 2—24, 46—54; ул. Артезианская; Строительный пер.; ул. Строительная; ул. Спутников; ул. Радио; 1-й, 2-й Первомайский пер.; 3-й Первомайский пер., 38—52а.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:42 29.05.2017
17:34 29.05.2017
«Обыски в одесском офисе «Яндекса» проводились в связи с открытым делом по статье «Госизмена», — СБУ
16:27 29.05.2017
Передано в суд дело банды, совершавшей вооруженные нападения на предпринимателей в Одессе и на юге области
16:11 29.05.2017
15:41 29.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.020
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»