Во вторник, 30 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:53 / 29.05.2017

ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 30 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 29 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Мельницкая, 32 Б; ул. Овидиопольская, 15—19; 4-я, 5-я, 6-я улица; 1-й, 2-й, переулок 6-й улицы; ул. Ильфа и Петрова, 27, 27/а, б, в, 31; ул. Бочарова, 30, 32, 34, 36; пр-т Добровольского, 116.

С 10:00 до 20:00 света не будет по адресам: ул. Бугаевская, 2—24, 46—54; ул. Артезианская; Строительный пер.; ул. Строительная; ул. Спутников; ул. Радио; 1-й, 2-й Первомайский пер.; 3-й Первомайский пер., 38—52а.