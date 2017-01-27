В понедельник, 29 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

13:45 / 27.05.2017

ОДЕССА, 27 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 29 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 27 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: 1-я — 3-я Улица; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Орлова 12а, 7—11; 1-я Проектируемая; ул. Умова 2—10, 1—5; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—3; ул. Овидиопольская, 36—38; ул. Танкистов; 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 3—19, 6—38, 21—31, 40—44; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13, 21—23; ул. Самолетная, 20, 22, 12—18; ул. Кленовая, 2, 4; Детская поликлиника, Медицинский центр.

С 09:00 до 23:00 света не будет по адресам: ул. Б. Арнаутская, 69—91, 56—66; пер. Ониловой, 11—19; Александровский пр-т, 33—41.

С 09:00 до 13:00 — Кривая балка: ул. Хавкина, 24б, 47б, 49, 51; Цементный пер.; ул. Круговая, 1—29, 2—36, 38—58, 39—55; Советский пер.; ул. Хуторская, 42—66, 51—59, 26—38, 1—13; ул. Степовая; пер. Круговой; ул. Котляревского, 1—17, 2—12; ул. Крушельницкого, 3—39, 2—36; пер. Щорса; пер. Хуторской; ул. Школьная; ул. Томаса.

С 6:00 до 18:00 — ул. Мелитопольская; ул. Ломоносова; ул. Конноармейская; ул. Серогодского; ул. Курская, 1—15, 6—34; ул. Кишиневская; пр-т Добровольского, 3—35; ул. Л. Украинки, 69—102; ул. Курская, 66—76, 59—91; 4-я—14-я, 38 Линии; пос. Котовского: ул. Шестакова; ул. Жолио-Кюри; пр-т Добровольского, 53—59, 37, 39; ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 36, 68а; ул. Кап. Кузнецова, 62, 102, 15—19; пос.Шевченко: ул. Симферопольская, Победы, 36—54 Линии, Крымская, Соляная, Степовая, Песочная, Мицкевича, Рельефная, Вишневая, Яблочная, Луцкая; ул. Центральная, 2—38; пер. Соляной; Садовый пер.; Вишневый пер.; ул. Раздольная, 69, 65, 61, 1—37, 40—74.