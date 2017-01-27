В понедельник, 29 мая, в ряде домов Одессы и пригорода не будет воды

13:36 / 27.05.2017

ОДЕССА, 27 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 29 мая, в ряде домов Одессы и пригорода будет отключено водоснабжение, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 27 мая, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с проведением ПАО «Одессаоблэнерго» плановых работ на городской подстанции «Марсельская» 29 мая с 06:00 до 20:00 будет отсутствовать электроэнергия на ВНС «Котовского».

В связи с этим будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области: ж/м Котовского, ж/м Лузановка, пос. Шевченко 1—3; с. Крыжановка, с. Лески, с. Фонтанка, с. Вапнярка, с. Булдынка, с. Новая Дофиновка, пгт. Черноморское-1, 2, с. Корсунцы, с. Светлое, с. Ильичевка, с. Александровка, с. Красноселка, с. Свердлово, с. Новые Беляры, с. Визирка, порт «Южный», с. Сычавка, ОДО «Интерхим», Кулиндоровский промузел, ТРЦ «Ривьера», ООО «Дельта-Вильмар».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.