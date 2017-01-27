В пятницу, 26 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

18:51 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 26 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 25 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Б. Арнаутская, 15—17; ул. Канатная, 18—28, 27—35; Сабанский пер., 1, 4; ул. Ю. Олеши, 11—13, 10—12; ул. Жуковского, 2—4, 5; ул. Карантинная, 2, 17, 8; ул. Еврейская, 2—4а; Деволановский сп., 17; ул. Бунина, 1—3, 2—4; Адмиральский пр-т, 2—30; ул. Ген. Швыгина, 4—8 А; ул. Мачтовая, 22—26, 15—23; ул. Лунина, 10—18, 11, 13; ул. Доковая, 20, 21; ул. Новаторов, 11—17; ул. Судостроительная, 13—21; 1-й, 3-й Нефтяной пер., ул. Битумная, Республиканская, Гладкова, Газовая, Нефтяников, Альпинистов, Хаджибеевская, Гагарина, Совхозная, Тепличная, Водопьянова, Комсомольская, Чкалова, Кирова, Спортивный пер., Лысенко, Янченко, Фисенко, Пролетарский пер., Комарова, Каменистая, 2-й Курортный пер., ул. Кирова, 2, 4, 1—24, 17—41, 38, 40, 60; ул. Комсомольская 42—47, 50—56; ул. Гагарина, 14—26, 63—77, 28—60, 43—55а, 28—60, 43—55; ул. Чкалова, 29—39; 2-й Школьный пер., 1—11; Спортивный пер., 1—5, 4—10; ул. Лысенко, 2—8, 1—13, 12—28; Хаджибеевская дор., 33—77, 295—509, 87—151; ул. Республиканская, 1—15, 27—401, 36—66, 309—315, 327, 329, 1—163; Хаджибеевский пер., ул. Гладкова, 76—219; Пролетарский пер., 5 а; ул. Комарова, 6, 12 б, 63, 66 а, 74 б, 76; ул. Каменистая, 2—14, 43, 66; ул. Комсомольская, 82, 84; 1-й, 3-й Нефтяников, ул. Битумная, 2—10, 3—33; ул. Гладкова, 2—12, 3—13; ул. Газовая, 2—14, 3—17; ул. Нефтяников, 2—22; ул. Альпинистов, 1, 3, 2, 4.

С 09:30 до 16:00 — по адресам: 1-я — 3-я Улица; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Орлова, 12 а, 7—11; ул. 1—я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—3; ул. Овидиопольская, 36—38; ул. Танкистов.