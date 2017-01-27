ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




«Брусчатка старого центра Одессы не исчезает — её складируют», — секретарь дорожно-транспортной комиссии горсовета
17:07 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Снятую при реконструкции дорожного покрытия исторической части Одессы аутентичную брусчатку складируют для дальнейшего использования, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом корреспонденту агентства рассказала секретарь постоянной дорожно-транспортной комиссии Одесского горсовета Марина Лозовенко.

Как отметила секретарь постоянной комиссии, когда ведутся работы по реконструкции дорожного покрытия исторической части Одессы, «снимаемая брусчатка никуда не пропадает, а складируется для дальнейшего использования».

«Могу успокоить на этот счёт одесситов», — заявила М. Лозовенко.

По её словам, члены комиссии постоянно выступают с предложением вообще не трогать старую брусчатку на улицах, которые не слишком загружены транспортом (за исключением случаев необходимости экстренного вмешательства), «дабы сохранить аутентичность в первозданном виде».

Полной замене подвергнется брусчатка на Тираспольской площади, комплексная реконструкция которой завершится в августе 2018 года, «поскольку сам проект, начатый в 2016 году, рассчитан на 2 года».

Депутат также рассказала, что новая брусчатка — колотая, её можно переворачивать и каждую грань эксплуатировать по 50 лет. Таким образом, это дорожное покрытие рассчитано на 200-летний срок служения городу.

Напомним, что комплексная реконструкция на сегодняшний день ведётся на улицах Преображенской и Толбухина, где проводится замена коммуникаций, «увода» под землю кабелей телефонии и интернета, а также разводок освещения. Замене подлежат также канализация и ливнёвки.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
16:44 25.05.2017
СБУ раскрыла подробности задержания чиновников КП «Одессатранспарксервис»
16:01 25.05.2017
Музыкально-педагогический факультет ЮНПУ имени Ушинского отпраздновал 50-летие
14:35 25.05.2017
«Механизмы контроля оборота наркотиков не должны мешать назначению обезболивающих препаратов», — мнение
13:16 25.05.2017
Экс-судья-апелляционщик задержана на получении взятки в 3 тысячи долларов
12:51 25.05.2017
Городской голова анонсировал завтрашнее открытие обновлённой Потёмкинской лестницы


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.697