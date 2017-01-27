«Брусчатка старого центра Одессы не исчезает — её складируют», — секретарь дорожно-транспортной комиссии горсовета

17:07 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Снятую при реконструкции дорожного покрытия исторической части Одессы аутентичную брусчатку складируют для дальнейшего использования, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом корреспонденту агентства рассказала секретарь постоянной дорожно-транспортной комиссии Одесского горсовета Марина Лозовенко.

Как отметила секретарь постоянной комиссии, когда ведутся работы по реконструкции дорожного покрытия исторической части Одессы, «снимаемая брусчатка никуда не пропадает, а складируется для дальнейшего использования».

«Могу успокоить на этот счёт одесситов», — заявила М. Лозовенко.

По её словам, члены комиссии постоянно выступают с предложением вообще не трогать старую брусчатку на улицах, которые не слишком загружены транспортом (за исключением случаев необходимости экстренного вмешательства), «дабы сохранить аутентичность в первозданном виде».

Полной замене подвергнется брусчатка на Тираспольской площади, комплексная реконструкция которой завершится в августе 2018 года, «поскольку сам проект, начатый в 2016 году, рассчитан на 2 года».

Депутат также рассказала, что новая брусчатка — колотая, её можно переворачивать и каждую грань эксплуатировать по 50 лет. Таким образом, это дорожное покрытие рассчитано на 200-летний срок служения городу.

Напомним, что комплексная реконструкция на сегодняшний день ведётся на улицах Преображенской и Толбухина, где проводится замена коммуникаций, «увода» под землю кабелей телефонии и интернета, а также разводок освещения. Замене подлежат также канализация и ливнёвки.