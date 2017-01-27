В четверг, 25 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:57 / 24.05.2017

ОДЕССА, 24 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 25 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 24 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном и Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Заньковецкой, 9—11, 10—14; сквер Гамова, 13—17; ул. Балковская, 130; ул. Малиновского, 16; Кедровый пер.; пос. Черноморка и с. Мизикевича на улицах: Арцизская, Балтская, Гармана, Ивановская, Измаильская, Камышовая, Кодымская, В. Ивасюка (Кр. партизан), Килийская, Крутоярская, Лиманская, Л. Чайкиной, Любашевская, Люстдорфская дор., Макарова, 2—76, 9—27, Мастерская, Набережная, Надежды, Независимости, Новосельская, Огородная, Овидиопольская, Подвойского, Подъездная, Пионерский пер., Ремонтный пер, Родниковая, Санаторная, Славянская, Согласия, Северный пер., пр. Свободы 1—59, 2—26, 36-б, 40—44, Татарбунарская, Тихая, Уютная, Ч. Хуторская, Ширяевская, Ясногорская, а также в ряде соседних предприятий.