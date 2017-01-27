В среду, 24 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:51 / 23.05.2017

ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 24 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 23 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Коминтерна, 91—107, 102д, 104; ул. Обнорского, 78—164, 47—117; ул. Бородинская, 48—128, 83—159; ул. Патриотическая, 80—160, 61—133; ул. Магистральная, 76—122, 39—105; ул. Горизонтальная, 2—22, 3—21; ул. Леонова, 2—42, 1—41; ул. Сосюры, 6—42, 3—41; ул. Ангарская, 1—7; ул. Маковая, 4—72, 1; ул. Северная, 13—103, 50—176; пер. Северный, 33—37; пер. Стахановский, 1—17, 2—18; ул. Амурская, 2—46, 1—61; Тираспольское шоссе, 111—137; ул. Ученическая, 1—49, 14; ул. Ползунова, 7—13, 10, 12; 4-й Ученический пер., 2—10, 1—13; 1-й — 4-й Амурские пер.; 1-й — 6-й Лазурные пер.; 1-й Восточный пер., 2—18, 5—11; Маковый пер., 10; ул. Нескучная, 12; ул. Братская; ул. Бодаревского; ул. Озерная; 5-го Декабря; ул. Казанская; ул. Курганская; ул. Дунайская; ул. Бахчевая; ул. Санитарная; ул. Злаковая; ул. Черкасская; ул. Жуковского, 39; Нечипуренко пер., 1—3; ул. Еврейская, 50; Александровский пр-т, 11; ул. Левитана, 69—79, 34; Люстдорфская дор., 144/4, 144/5, 144/6; Слободка и Сахарный поселок: ул. Выставочная, 2—10, 3—11; ул. Почтовая, 6—54, 5—15, 2—12, 39, 62; пер. Почтовый,1—6, 3—9; ул. Парковая, 12—38, 1—17, 35, 37, 75—81; ул. Зоринская, 2—20, 32, 3; пер. Поселковый, 4—8; ул. Поселковая, 19—33—5, 22/1, 30/1; ул. Лизы Чайкиной, 1, 9; ул. Самодеятельная, 5—31, 6—34; ул. Землячки, 22—28; ул. Тургенева; ул. Одесская, 2—48, 1—41, 58 с корпусами; ул. Гончарова, 20—10, 3—25; ул. Грушевского, 9—39, 6—36, 52; Зеленый проспект, 5—13, 2—12, 25—31; ул. Отечественная; 1-й — 4-й Деревообделочные пер-ки; ул. Промышленная, 1—41, 2—20, 121—125, 147, 151; 1-й – 3-й Промышленный пер.; Промышленный пер.; ул. Ядова, 4-а; ул. Деревообделочная; ул. Пестеля, 25—61, 3—10; ул. Куницы, 11—19; ул. Я. Галана, 16—24, 9; ул. Грушевского, 39 а, 39/1; Испанский пер., 1.