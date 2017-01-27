КП «ТГО» планирует в межотопительный период заменить 10 километров теплосетей

11:48 / 23.05.2017

ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В период подготовки к отопительному сезону собственными силами КП «Теплоснабжение города Одессы» запланирована замена 10 км трубопроводов (в однотрубном измерении) тепловых сетей предприятия, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, сразу после завершения отопительного сезона (1 апреля) персонал коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» (КП «ТГО») приступил к выполнению работ по подготовке основных фондов предприятия к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

Подготовка к отопительному сезону была начата с проведения первого этапа гидравлических опрессовок тепловых сетей от РК «Северная-1», РК «Северная-2», РК «Южная-1», РК «Южная-2», КК «VIII кв. ЮЗМ», РК «Х кв. ЮЗМ», РК «Чубаевка», РК «Шампанский переулок», КК «Клубничный переулок, 20», КК «Черняховского, 13» и от ПАО «Одесская ТЭЦ». I этапа гидравлических опрессовок продлится до 31 мая.

По их результатам уже выявлено 594 повреждения (всего с начала года количество повреждений составило 761). По состоянию на сегодняшний день устранено 392 повреждения, из них 225 — после проведения гидравлических опрессовок. Персонал предприятия продолжает вести уточнение мест и объемов повреждений и восстановительный ремонт теплосетей.

На текущий период подготовки к отопительному сезону запланирована замена 10 км (в однотрубном измерении) трубопроводов тепловых сетей собственными силами предприятия. По состоянию на 19 мая уже заменено 1 тыс. 641 пог. м.

За счет средств городского бюджета завершены работы по реконструкции участка тепловых сетей с применением предизолированных трубопроводов на ул. Ак. Глушко, 11/3 общей протяженностью 151,5 м (в двухтрубном измерении). Также на 85% выполнены работы по реконструкции участка тепловых сетей на Днепропетровской дороге, 99Б общей протяженностью 564 м (в двухтрубном измерении).

Также на данный момент завершены работы по опрессовке котлов всех районных и квартальных котельных и вырезка образцов труб поверхностей нагрева котлов, по результатам которых составлен график проведения работ.

В межотопительный сезон запланирован текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования 140 котельных. По состоянию на данный момент уже отремонтировано оборудование 19 котельных (14%). Выполнены эколого-теплотехнические испытания 17 котлоагрегатов из 19 запланированных в этом году, что составляет 89 % от плана.

Выполнение данных работ находится на постоянном контроле первого вице-мэра Одессы Анатолия Орловского.

В департаменте добавили, что задолженность потребителей всех категорий перед КП «ТГО» по оперативным данным на 19 мая составляет 446,0 млн. грн., в том числе населения – 404,3 млн. грн.