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Во вторник, 23 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:14 / 22.05.2017
ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 23 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 22 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Южном и Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Космонавтов, 23—31/5; ул. Варненская, 12—18 с корп.; ул. Инглези (25-й Чапаевской дивизии), 6—10/2; Магазин «Обжора», Одесский институт финансов, Инто-Сана, Школа №100; Х. Ульяновка, Конно-спортивный клуб «Эскадрон», Гараж, столярный цех, ООО «Гранд-Дюк», склад, тракторная бригада.
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