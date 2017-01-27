Во вторник, 23 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:14 / 22.05.2017

ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 23 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 22 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Южном и Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Космонавтов, 23—31/5; ул. Варненская, 12—18 с корп.; ул. Инглези (25-й Чапаевской дивизии), 6—10/2; Магазин «Обжора», Одесский институт финансов, Инто-Сана, Школа №100; Х. Ульяновка, Конно-спортивный клуб «Эскадрон», Гараж, столярный цех, ООО «Гранд-Дюк», склад, тракторная бригада.