ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Во вторник, 23 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:14 / 22.05.2017

ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 23 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 22 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Южном и Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Космонавтов, 23—31/5; ул. Варненская, 12—18 с корп.; ул. Инглези (25-й Чапаевской дивизии), 6—10/2; Магазин «Обжора», Одесский институт финансов, Инто-Сана, Школа №100; Х. Ульяновка, Конно-спортивный клуб «Эскадрон», Гараж, столярный цех, ООО «Гранд-Дюк», склад, тракторная бригада.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:50 22.05.2017
182 ребёнка появились на свет на минувшей неделе в городских роддомах Одессы
17:00 22.05.2017
«7 километр» фиксирует прирост автобусов и грузовиков, прибывших за оптовыми закупками товара
16:55 22.05.2017
Пушка с фрегата «Тигр» вернулась на Думскую площадь после ремонта
16:44 22.05.2017
Губернатор купил дом и прописался в селе, чтобы с его налогов построили местную школу
16:06 22.05.2017
100 украинских рыболовецких хозяйств получили в этом году квоты на промышленный вылов рыбы в Чёрном море


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.761