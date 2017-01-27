Сегодня ночью в трёх районах Одессы отключат воду

17:30 / 20.05.2017

ОДЕССА, 20 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью, с 23:30 до 9:00, в связи с отключением электричества на ВНС «Главная» будет прекращена подача воды потребителям Приморского, Малиновского и Киевского районов Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 мая, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с проведением ПАО «Одессаоблэнерго» плановых работ на городской подстанции «Чумка», с 23:30 субботы, 20 мая, до 09:00 воскресенья, 21 мая, будет отсутствовать электроэнергия на ВНС «Главная», вследствие чего будет прекращена подача воды потребителям Приморского, Малиновского и Киевского районов города Одессы.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.