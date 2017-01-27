В понедельник, 22 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

14:54 / 20.05.2017

ОДЕССА, 20 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 22 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 20 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Южном, Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Ак. Филатова, 6Б, 8А, 10А; Люстдорфская дор., 56В, 58Б; Кривая балка: пер. Оранжирейный; ул. Агрономическая, 87—129, 50—114; ул. 4-я Улица (Нечуй-Левицкого), 30—52; пер. Садовый; пер. Оранжерейный; пер. Безымянный; ул. Беляевская; пер. Маскетти; Советский пер., 12, 14, 18; пер. Круговой; ул. Агрономическая, 2—38, 87—201; 3-я, 4-я, 5-я, 7-я улица; ул. Кольцевая, 3; ул. Михновского, 2—49; ул. Оранжерейная; пер. Новый, 1—14; пер. Чапаева, 2—10; пер. Килевой, 1—7; пер. Мастерской, 1—11; ул. Армейская, 11—16; ул. Мичурина, 18—44, 1—44; ул. Молодежная, 18—49; ул. Тарутинская, 3—26; ул. Савранская; ул. Хуторская, 1—13; пер. Щорса; ул. Крушельницкого, 2—39; ул. Круговая, 1—29.