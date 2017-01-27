|
русская версия | english version
|
|
В Лиманском районе завтра, 19 мая, отключат воду
17:53 / 18.05.2017
ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением ремонтных работ на водопроводе, завтра, 19 мая, в ряде населённых пунктов Лиманского района Одесской области будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью выполнения работ по ремонту водовода в с. Булдынка, 19 мая, с 09:30 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих населенных пунктов и предприятий области: с. Свердлово, с. Светлое, с. Визирка, порт «Южный», терминал «ТИС», с. Булдынка, терминал «Дельта-Вильмар», с. Н. Беляры, с.Сычавка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:48 18.05.2017
17:46 18.05.2017
17:33 18.05.2017
17:01 18.05.2017
16:43 18.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.018
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»