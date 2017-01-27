В Лиманском районе завтра, 19 мая, отключат воду

17:53 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением ремонтных работ на водопроводе, завтра, 19 мая, в ряде населённых пунктов Лиманского района Одесской области будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью выполнения работ по ремонту водовода в с. Булдынка, 19 мая, с 09:30 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих населенных пунктов и предприятий области: с. Свердлово, с. Светлое, с. Визирка, порт «Южный», терминал «ТИС», с. Булдынка, терминал «Дельта-Вильмар», с. Н. Беляры, с.Сычавка.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.