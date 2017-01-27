В пятницу, 19 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:46 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 19 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 18 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: Люстдорфская дор., 17, 19, 23; Адмиральский пр-т, 42; ул. Ген. Швыгина, 32—40; ул. Гераневая, 5, 10; Люстдорфская дор., 24—36; ул. Кропивницкого, 17—25, 24—38; Школа №4, Ветфакультет ОГАУ; ул. Дубовая, 25—31, 10а—16; ул. Туристская, 36—52, 31—37; ул. Радостная, 34—48; ул. Качалова, 1, 3 ул. Кузнечная 1/3.

С 09:30 до 16:00 — 1-я — 3-я Улица; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Орлова 12а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—3; ул. Овидиопольская, 36—38; ул. Танкистов.