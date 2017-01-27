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Строительство подпорной стенки начинается на склоне у Суворовской аллеи парка Шевченко
16:43 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Суворовской аллее в парке им. Т. Г. Шевченко начались работы по строительству подпорной стенки, которая должна предотвратить разрушение и сползание склона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в 2016 году в результате выпадения обильных атмосферных осадков и природного поверхностного стока произошло образование промоины, которая привела к обрушению парапета с металлическим ограждением на Суворовской аллее парка Шевченко (на участке между Маразлиевской аркой и Пороховой башней).

Согласно проектной документации, разработанной по заказу Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета, на данном участке необходимо возвести подпорную стенку. Уже ведутся подготовительные работы под устройство железобетонных конструкций подпорной стенки и железобетонных свай.

Кроме того, для предотвращения дальнейшего обрушения парапета проектом предусмотрено обустройство дождевой канализации. На завершающем этапе работ предусмотрено восстановление покрытия из тротуарной плитки, дорожного покрытия, ограждения и плодородного слоя почвы.

«Реализация данных работ позволит предотвратить дальнейшее развитие негативных процессов на указанном участке, стабилизировать сложившуюся ситуацию и обеспечить безопасность граждан», — подчеркнули в департаменте.

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Артём Филипенко
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