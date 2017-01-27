В четверг, 18 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:41 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 18 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 16 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Ак. Вильямса, 56/1, 56/2.