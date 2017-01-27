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В четверг, 18 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:41 / 17.05.2017
ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 18 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 16 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Южном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Ак. Вильямса, 56/1, 56/2.
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