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В среду, 17 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:58 / 16.05.2017

ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 17 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 16 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: 1-я — 3-я Улица; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Орлова, 12 а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—3; ул. Овидиопольская, 36—38; ул. Танкистов; ул. Кузнечная, 19—23, 26—38; ул. Л. Толстого 17; ул. Спиридоновская, 15—21, 12—14; Областное ГАИ, Администрация Киевского района.

С 09:00 до 23:00 света не будет по адресам: ул. Б. Арнаутская, 69—91, 56—66; Ониловой пер., 11—19; Александровский пр-т, 33—41.

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