Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство В ряде домов в районе Аркадии завтра, 17 мая, отключат газ 17:36 / 16.05.2017 ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе на ул. Черняховского, завтра, 17 мая, ряду потребителей отключат газ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 16 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Тенистая угол ул. Черняховского, завтра, 17 мая, с 9:30 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители (котельные, газовые плиты либо частные дома полностью) по следующим адресам: пер. Клубничный, 6/3, 11; 13; 8-В; 8, 27; ул. Посмитного, 8/1; 8/2; 9-А, 9 («Новая Аркадия»); пер. Коллективный, 9/1; 2-А; ул. Кольцевая, 8-В; 8; 1; тупик Байкал, 2; ул. Педагогическая, 3/2; 3/1; 21; 23; 23/7; 23/7 кв. 1, 2, 3; 23/1; 23/9; ул. Тенистая, 16/2, 9/12; пер. Светлый, 11, 13-А; ул. Солнечная, 1-Б; пер. Хрустальный, 1./2; 1-А; 1/2; 1/3; 1/7; ул. Каманина, 25; 23; 23/2; 23/3; 22; 22/1; 22-А; 22/7; ул. Черняховского, 13; ул. Генуэзская, 24-А («Турист»), 24-В («Бондарева С.М.»), 24 (гостиница «Виктория»), 36; ул. Посмитного, 2, пер. Хрустальный, 1/1 (отель «Морской»), 1/7 («Белый дом»), 1 (отель «Лессор» «Палас Дель Мар»), Аркадия, 10 (кафе-бар «Стронг-Хаус»). версия для печати