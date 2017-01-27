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В ряде домов Одессы завтра, 16 мая, отключат воду
17:41 / 15.05.2017
ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением ремонтных работ завтра, 16 мая, в ряде домов Одессы будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по адресам: Фонтанская дорога угол ул. Сегедской и ул. Фонтанская дорога угол ул. Армейской, завтра, 16 мая, с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям по следующим адресам: Фонтанская дорога, 1—31, 4—10; Сегедская, 2—18, 1—23Б; Армейская, пер. Лунный.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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