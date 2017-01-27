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Во вторник, 16 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:34 / 15.05.2017
ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 16 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 15 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. М. Арнаутская, 52, 69а; ул. Б. Арнаутская, 53; ул. Канатная, 18—28, 27—35; Сабанский пер., 1, 4; ул. Ю. Олеши, 11—13, 10—12; ул. Жуковского, 2—4, 5; ул. Карантинная, 2, 17, 8; ул. Еврейская, 2—4а; Деволановский спуск, 17; ул. Бунина, 1—3, 2—4; ул. Ак. Королева, 17—31; «Инто-Сана».
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