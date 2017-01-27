67 лифтов в одесских многоэтажках в этом году заменены на новые

11:41 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала года в Одессе заменены и модернизированы 84 лифта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, с начала года за счет средств городского бюджета в Одессе полностью заменены 67 лифтов и модернизированы 17, еще 68 находятся в работе.

В первую очередь ремонтные работы ведутся на тех объектах, где лифтовое хозяйство находится в наихудшем состоянии — лифт часто ломается или не работает вовсе.

Полная замена кабины и оборудования лифта либо капитальный ремонт и модернизация производятся в соответствии с проведенной экспертизой, в зависимости от технического состояния лифтов.

Все новые лифты комплектуются современным оборудованием: блоком частотного регулирования и контроля закрытия и открытия дверей кабины лифта, который обеспечивает плавное закрытие и открытие дверей; блоком частотного регулирования и контроля движения лифта, который контролирует работу электродвигателя основной лебёдки, что позволяет увеличить срок его эксплуатации.

Кроме того, данное оборудование позволяет применять электродвигатели с меньшей мощностью, что дает возможность экономить электроэнергию, уменьшает нагрузку на несущие элементы конструкции лифта, предотвращает рывки при запуске и остановке лифта, а также повышает комфорт при пользовании лифтом.

Купе кабин всех модернизированных и замененных лифтов обшиты антивандальным покрытием. Во всех лифтах установлены зеркала и поручни, обрамление лифтов оснащено световыми табло.

СПРАВКА: По состоянию на 1 января 2017 года в жилых домах города насчитываются 5тыс. 77 лифтов: в домах коммунальной собственности — 2 тыс. 657 лифтов; в домах ЖСК — 737 лифтов; в домах ОСМД — 1 тыс. 477 лифтов; в ведомственных жилых домах — 206 лифтов.

На начало текущего года в Одессе насчитывается 1 тыс. 508 лифтов, срок эксплуатации которых достиг и превышает 25 лет.