В понедельник, 15 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

14:22 / 13.05.2017

ОДЕССА, 13 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 15 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 13 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Южном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: пл. Алексеевская, 11—13; ул. Ген. Цветаева, 82, 34—82; ул. Лазарева, 65—83, 74—92; ул. Мечникова, 132; ул. Складская 67; ул. Чернышевского, 46—94, 96—132, 3—21; пер. Товарный, 2—10, 3—11; Люстдорфская дор., 31, 31 А, В; Школа №27, Прокуратура Киевского района, Магазин «Обжора».

С 09:30 до 17:00 — по адресам: ул. Орлова, 12а, 7—11; 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Овидиопольская, 36—38.