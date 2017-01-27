Фонтан на Соборной площади будет отключён до 29 мая

12:08 / 13.05.2017

ОДЕССА, 13 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с работами по замене трубопровода на ул. Преображенской, фонтан на Соборной площади не будет работать до 29 мая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с проведением ремонта дорожного покрытия улицы Преображенской и заменой трубопровода, фонтан, расположенный на Соборной площади, не будет работать до 29 мая.

Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения одесситам и гостям города.