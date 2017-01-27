ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Фонтан на Соборной площади будет отключён до 29 мая
12:08 / 13.05.2017

ОДЕССА, 13 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с работами по замене трубопровода на ул. Преображенской, фонтан на Соборной площади не будет работать до 29 мая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с проведением ремонта дорожного покрытия улицы Преображенской и заменой трубопровода, фонтан, расположенный на Соборной площади, не будет работать до 29 мая.

Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения одесситам и гостям города.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
14:22 13.05.2017
В понедельник, 15 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
12:30 13.05.2017
Международный конгресс по проблемам педагогического образования пройдёт 19 мая в ЮНПУ имени Ушинского
12:17 13.05.2017
Скончался Почетный гражданин Одессы Яков Маниович
12:03 13.05.2017
Торжественный приём по случаю Дня Конституции Польши прошёл в Одессе
11:17 13.05.2017
«Ришельевский лицей и ОНУ сохраняют свои славные традиции и взаимодействуют друг с другом», — ректор ОНУ


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.016