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В субботу, 13 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:51 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу, 13 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 12 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Южом РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Р. Кармена, «Бытрадиотехника», «Укрсиббанк», ул. Цветочная, 13—17, 8—10; ул. 3-я Степная, 19—53, 22—54.

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Артём Филипенко
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