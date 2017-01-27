В пятницу, 12 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:46 / 11.05.2017

ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 12 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 11 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Степовая, 6—40, 11—21, 2/4; ул. Дальницкая, 2, 1—5; Михайловская пл., 1; ул. Прохоровская, 50—54, 63—77, 33.

С 09:00 до 16:00 света не будет по адресам: ул. Орлова, 12а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Овидиопольская, 36—38.