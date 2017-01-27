ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




В пятницу, 12 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:46 / 11.05.2017

ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 12 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 11 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Степовая, 6—40, 11—21, 2/4; ул. Дальницкая, 2, 1—5; Михайловская пл., 1; ул. Прохоровская, 50—54, 63—77, 33.

С 09:00 до 16:00 света не будет по адресам: ул. Орлова, 12а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Овидиопольская, 36—38.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:53 11.05.2017
ОНУ имени Мечникова и Ришельевский лицей отмечают 200-летие
17:17 11.05.2017
Глава сельсовета в Кодымском районе уличён в получении взятки в 10 тысяч гривен
16:38 11.05.2017
Правоохранители пресекли очередную попытку незаконного вывоза лесоматериалов в Румынию
16:22 11.05.2017
Белгород-Днестровская прокуратура добилась возвращения государству 94 гектаров земли со ставком
15:51 11.05.2017
Полицейские задержали трёх человек, похитивших и ограбивших одесситку


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.016