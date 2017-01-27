|
русская версия | english version
|
|
В пятницу, 12 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:46 / 11.05.2017
ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 12 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 11 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Степовая, 6—40, 11—21, 2/4; ул. Дальницкая, 2, 1—5; Михайловская пл., 1; ул. Прохоровская, 50—54, 63—77, 33.
С 09:00 до 16:00 света не будет по адресам: ул. Орлова, 12а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Овидиопольская, 36—38.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:53 11.05.2017
17:17 11.05.2017
16:38 11.05.2017
16:22 11.05.2017
15:51 11.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.016
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»