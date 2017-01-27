Начался ремонт участка трассы «Одесса – Рени» возле села Утконосовка

10:28 / 11.05.2017

ОДЕССА, 11 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках ремонта автомобильной дороги международного значения М-15 «Одесса – Рени» дорожники приступили к работе на участке возле села Утконосовка Измаильского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе Одесского областного совета.

Как отметили в пресс-службе, в Одесской области продолжается ремонт автомобильной дороги международного значения «Одесса – Рени». Несколько дней назад был начат текущий средний ремонт на участке возле села Утконосовка. К настоящему времени срезаны 9 см старого неровного дорожного покрытия и выполняется подготовка к асфальтированию.

Работы будут проводиться по соответствующим нормам, чтобы дорожное покрытие не проседало, а срок эксплуатации увеличился: сначала участки выравнивают щебнем, под нижний слой асфальтобетона устанавливают сетку, затем покрывают одним слоем асфальтового покрытия толщиной 10 см, сверху еще 5 см. Ремонтные работы выполняет подрядная организация ООО «Березiвкаагрошляхбуд».

«Постепенно важнейшая для Одесской области транспортная артерия будет отремонтирована, и она станет образцом для других дорог Украины», — заявил председатель областного совета Анатолий Урбанский.