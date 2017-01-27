В среду, 10 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

14:12 / 06.05.2017

ОДЕССА, 06 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 10 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 6 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 19:00 света не будет по адресам: ул. Самолетная, 2—18, 1—11; ул. Овидиопольская, 15—31; ул. Рощевая, 1—23, 2—18; ул. Житомирская, 42—46; ул. Тираспольская, 7—23, 12—24; пер. Овидиопольский; Прирельсовая, 3—19, 6—38; 4-я, 5-я, 6-я, улица; 1-й, 2-й, переулок 6-й улицы.

С 12:00 до 16:00 свет отключат по адресам: ул. Прохоровская, 22, 28, 30; Банный пер., 2.