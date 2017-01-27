В пятницу, 5 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

16:50 / 04.05.2017

ОДЕССА, 04 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 5 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 4 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Ген. Цветаева, 2—34; Высокий пер.; ул. Лазарева, 19—43, 26—32; ул. Обнорского, 1—33, 2—54; ул. Нескучная, 11—55, 14—50; ул. Бородинская, 1—41, 2—24; 2—й Восточный пер., 1—9, 2—10; ул. Северная, 2—46, 1—11; ул. Библиотечная, 1—9; ул. Болградская, 2—18; ул. Панаса Мирного 1— 9, 2— 8; ул. Уманская, 1—27, 10— 20; пл. Алексеевская, 11—13; ул. Ген. Цветаева, 82, 34—82; ул. Лазарева, 65—83, 74—92; ул. Мечникова, 132; ул. Складская, 67; ул. Чернышевского, 46—94, 96—132, 3—21; пер. Товарный, 2—10, 3—11; ул. Ак. Королева, 2, 6, 8, 10; школа №63.

С 09:00 до 19:00 света не будет по адресам: ул. Ю. Олеши, 1—5, 2—8.

С 09:00 до 16:00 — 1-я — 3-я Улица; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—3; ул. Танкистов.