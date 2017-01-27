«Благоустройство Стамбульского парка и ремонт Потемкинской лестницы близятся к финалу», — Труханов

11:45 / 04.05.2017

ОДЕССА, 04 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что ход работ по благоустройству Стамбульского парка и ремонту Потемкинской лестницы выходят на финишную прямую, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, вчера, 3 мая, мэр Одессы провел рабочее совещание и проинспектировал ход работ по благоустройству Стамбульского парка и выполнение ремонтно-реставрационных работ на Потемкинской лестнице.

Руководители подрядных организаций отчитались, что работы на этих объектах ведутся по графику и будут завершены одновременно к концу мая. Торжественное открытие планируется провести при участии гостей из города-побратима Стамбула.

«Благоустройство парка и ремонтно-реставрационные работы на Потемкинской лестнице выходят на финишную прямую. Но мы не останавливаемся на этом. Работа по обновлению центра Одессы продолжается. В дальнейших планах — благоустройство Греческого парка, Воронцовского дворца и колоннады, ремонт фасадов домов в Воронцовском переулке. Мы планируем постепенно привести в надлежащий вид все наши памятники архитектуры», — подчеркнул Г. Труханов.