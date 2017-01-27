Новоаркадийский коллектор отремонтируют до конца следующего года

17:41 / 03.05.2017

ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В мае начнутся ремонтные работы на Новоаркадийском коллекторе, которые планируется завершить до декабря 2018 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, Новоаркадийский коллектор был запроектирован и построен в период с 1955 по 1967 годы.

В мае 2016 года было проведено обследование технического состояния сооружения. В результате выявлено, что на отрезке от 10-й станции Большого Фонтана до санатория «Молдова» имеются места обрушения и деформации балок перекрытия, техническое состояние смотровых и входных колодцев признано опасным для эксплуатации. Кроме того, на одном из исследованных участков коллектора происходит интенсивное разрушение туннеля.

9 декабря 2016 года было получено экспертное заключение по объекту: «Капитальный ремонт Новоаркадийского коллектора в г. Одессе. На участке от ул. Генуэзской до конечного выпуска».

2 марта был объявлен тендер по капремонту Новоаркадийского коллектора в Одессе, аукцион состоялся 14 марта. В результате состоявшейся тендерной процедуры Управление капитального строительства Одесского городского совета 11 апреля заключило договор подряда на выполнение работ с фирмой-победителем тендера — организацией ООО «Ростдорстрой». Стоимость работ — 49 млн. 600 гривен.

В настоящее время разработан проект капитального ремонта Новоаркадийского коллектора на участке от ул. Генуэзской, 36 до концевого выпуска. Проектом предусмотрен капитальный ремонт коллектора общей протяженностью 898 метров, капремонт 129-ти метров обводного коллектора ливневой канализации и 8-ми колодцев. При капитальном ремонте будет применена инновационная технология — так называемый «метод спиральной навивки». С помощью данной технологии можно восстановить и отремонтировать трубы любой формы и длины. Труба, которая образуется в результате навивки, обладает: превосходной водонепроницаемостью, устойчивостью к коррозии и землетрясениям, отличной пропускной способностью и долговечностью. Затем пространство между существующей и навитой трубой будет залито бетоном. При этом исходные гидравлические характеристики течения потока жидкости по трубопроводу сохраняются. Благодаря применяемой технологии работы будут проводиться без раскопок и перекрытия движения транспорта.

В мае, после получения декларации на производство работ по капитальному ремонту Новоаркадийского коллектора, подрядная организация приступит к расчистке мусора, отложившегося в коллекторе, с последующей навивкой трубы.

Срок выполнения работ, согласно заключенному договору, установлен до декабря 2018 года.