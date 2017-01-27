В четверг, 4 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

16:45 / 03.05.2017

ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 4 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 3 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: Экономический пер., 2; Фонтанская дор., 39, 41; Магазин «Сильпо»; ул. Космонавтов, 38, 40, 44; ул. Ген. Петрова, 17; Супермаркет «Таврия-В», Фонтанская дор., 14, 14 а, б, в, г, 16 а; ул. Кондрашина, 15—25; пер. И. Франко, 3—9, 2—8; пер. Гвардейский, 1—3; ул. Петрашевского, 1—7, 2—10; ул. Старопортофранковская, 83—97; ул. Тираспольская, 30—36; ул. Мечникова, 76, 84—90; ул. Колонтаевская, 1—5; ул. Манежная, 5; Скидановский спуск, 1—7; ул. Балковская, 1—9; Ольгиевский спуск, 8.

С 08:30 до 17:00 — по адресам: ул. Нищинского, 22, 28, 38; ул. Балковская, 57; ул. Дюковская, 14.

С 09:00 до 19:00 — ул. Самолетная, 2—18, 1—11; ул. Овидиопольская, 15—31; ул. Рощевая 1—23, 2—18; ул. Житомирская, 42—46; ул. Тираспольская, 7—23, 12—24; пер. Овидиопольский; ул. Прирельсовая, 3—19, 6—38; 4-я, 5-я, 6-я, улицы; 1-й, 2-й переулки 6-й улицы.